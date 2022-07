Motomondiale | Rins firma con LCR Honda | contratto biennale

(Di martedì 19 luglio 2022) La gioia dello spagnolo "Cambiare team e moto è una grande sfida" ROMA -tra Alexe LCRCastrol Team. Il 26enne di Barcellona è stato uno dei protagonisti in tutte e tre ...

"Sono molto contento di entrare a far parte dell'LCR Honda Team - ha dichiarato- Cambiare team e moto è una sfida ma sono pronto a dare il mio 100% e a mettere in pratica tutto quello che ho ...ha iniziato nella classe regina della velocità motociclistica con la Suzuki nel 2017, ma la sua prima parte di stagione è stata interrotta da un infortunio che lo ha visto saltare cinque gare. ...La gioia dello spagnolo 'Cambiare team e moto è una grande sfida' ROMA (ITALPRESS) - Contratto biennale tra Alex Rins e LCR Honda Castrol Team.Il 26enne catalano Alex Rins trova l'accordo con il team LCR Honda per le prossime due stagioni del Mondiale MotoGP!