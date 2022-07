Mossa falsa di Draghi? Il centrodestra lo attacca: «Perché hai incontrato solo Letta?» (Di martedì 19 luglio 2022) Potrebbe essere il segnale di una rottura non più sanabile con la attuale maggioranza di governo e con lo stesso premier Mario Draghi, anche a prescindere dall’uscita dei Cinque stelle. Dopo circa mezzora dall’inizio del vertice di centrodestra a Villa Grande, residenza romana di Silvio Berlusconi, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno licenziato una nota polemica con il Presidente del Consiglio, attribuita a «fonti di centrodestra», che critica con durezza l’incontro di prima mattina tra lo stesso Draghi e il segretario del Pd, Enrico Letta, rivelato da Il Foglio. All’inizio del vertice del centrodestra di governo è stato espresso sconcerto Perché il Presidente Mario Draghi ha ricevuto il segretario del Pd e non i leader degli altri ... Leggi su open.online (Di martedì 19 luglio 2022) Potrebbe essere il segnale di una rottura non più sanabile con la attuale maggioranza di governo e con lo stesso premier Mario, anche a prescindere dall’uscita dei Cinque stelle. Dopo circa mezzora dall’inizio del vertice dia Villa Grande, residenza romana di Silvio Berlusconi, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno licenziato una nota polemica con il Presidente del Consiglio, attribuita a «fonti di», che critica con durezza l’incontro di prima mattina tra lo stessoe il segretario del Pd, Enrico, rivelato da Il Foglio. All’inizio del vertice deldi governo è stato espresso sconcertoil Presidente Marioha ricevuto il segretario del Pd e non i leader degli altri ...

