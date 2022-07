Monza, Pinamonti in salita: si punta all’accoppiata Caprari-Petagna (Di martedì 19 luglio 2022) L’estate bollente del Monza non è ancora finita. Per consegnare a Stroppa una squadra pronta a mettere le mani sulla salvezza senza troppi patemi e, allo stesso tempo, mettere in difficoltà quelle di medio-alta classifica infatti servono ancora un paio di colpi sul calciomercato, in grado di alzare il livello dell’attacco. Dopo aver rinforzato la linea difensiva con Cragno tra i pali e gli arrivi di Ranocchia e Marlon, ed aver eretto una diga in mediana grazie agli innesti di Pessina e Sensi (in attesa di Villar), adesso Galliani e Berlusconi vogliono chiudere due colpi che possano garantire almeno una ventina di gol. Il nome che continua a ronzare nella mente della dirigenza biancorossa continua ad essere quello di Pinamonti ma, al momento, la pista che porta al centravanti di proprietà dell’Inter sembra essersi raffreddata. Motivo che ha spinto il ... Leggi su open.online (Di martedì 19 luglio 2022) L’estate bollente delnon è ancora finita. Per consegnare a Stroppa una squadra pronta a mettere le mani sulla salvezza senza troppi patemi e, allo stesso tempo, mettere in difficoltà quelle di medio-alta classifica infatti servono ancora un paio di colpi sul calciomercato, in grado di alzare il livello dell’attacco. Dopo aver rinforzato la linea difensiva con Cragno tra i pali e gli arrivi di Ranocchia e Marlon, ed aver eretto una diga in mediana grazie agli innesti di Pessina e Sensi (in attesa di Villar), adesso Galliani e Berlusconi vogliono chiudere due colpi che possano garantire almeno una ventina di gol. Il nome che continua a ronzare nella mente della dirigenza biancorossa continua ad essere quello dima, al momento, la pista che porta al centravanti di proprietà dell’Inter sembra essersi raffreddata. Motivo che ha spinto il ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : L’#Inter ha detto a #Felicevich, agente di #Sanchez, di essere disposta ad alzare la percentuale buonuscita fino al… - tvdellosport : ??MONZA, INTERESSE PER GAGLIARDINI Dopo Sensi e in attesa di Pinamonti, l'asse Monza-Inter potrebbe arricchirsi ul… - AlfredoPedulla : #Pinamonti, confermata l’accelerata #Monza anticipata giovedì. Se l’#Atalanta non rilancia, occhio sempre, possibil… - corrado_mattevi : @andreaignon @DucaAndrea85 Beh non è colpa loro se Pinamonti rifiuta il Monza con cui avevi accordo da maggio - fant_chia_amor : RT @traversanews: ??ESCLUSIVA?? Il #Monza piomba forte su Mertens dopo il mancato approdo di Pinamonti, il club è pronto ad accontentare le r… -