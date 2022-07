Monza, c’è anche Bonazzoli per l’attacco: avviati i contatti (Di martedì 19 luglio 2022) Il Monza ha avviato i contatti con la Sampdoria per l’acquisto dell’attaccante Federico Bonazzoli. Le ultime Il futuro di Federico Bonazzoli è sempre più lontano dalla Sampdoria. L’attaccante classe ’97 sta svolgendo il ritiro estivo a Ponte di Legno, ma già nei prossimi giorni potrebbe lasciare il club a titolo definitivo. Secondo quanto riferito da tmw, sulle tracce del giocatore ci sarebbe il Monza. La società biancorossa è alla ricerca di una punta di spessore in vista della prossima stagione e avrebbe già avviato i contatti con la società ligure. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 luglio 2022) Ilha avviato icon la Sampdoria per l’acquisto dell’attaccante Federico. Le ultime Il futuro di Federicoè sempre più lontano dalla Sampdoria. L’attaccante classe ’97 sta svolgendo il ritiro estivo a Ponte di Legno, ma già nei prossimi giorni potrebbe lasciare il club a titolo definitivo. Secondo quanto riferito da tmw, sulle tracce del giocatore ci sarebbe il. La società biancorossa è alla ricerca di una punta di spessore in vista della prossima stagione e avrebbe già avviato icon la società ligure. L'articolo proviene da Calcio News 24.

