Mondiali Atletica 2022, Tamberi quarto nel salto in alto. I risultati della notte - Sport - Altri Sport (Di martedì 19 luglio 2022) Gianmarco Tamberi Eugene, 19 luglio 2022 - Filippo Tortu vola in semifinale nei 200 metri piani. Questa è la nota più lieta della nottata di Eugene , negli Stati Uniti , dove si stanno svolgendo i ... Leggi su quotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) GianmarcoEugene, 19 luglio- Filippo Tortu vola in semifinale nei 200 metri piani. Questa è la nota più lietanottata di Eugene , negli Stati Uniti , dove si stanno svolgendo i ...

