Minori – Sono 35 anni ‘di ascolto’: Telefono Azzurro a tutela della salute mentale dei minori (Di martedì 19 luglio 2022) In occasione dei 35 anni di Telefono Azzurro questa sera a Roma sarà presentato il Bilancio Sociale 2021 della Fondazione. 35 anni di ascolto, dialogo e intervento continuo a difesa dei diritti dei minori, accompagnandoli per mano fino ad oggi nell’universo online: Telefono Azzurro nasce nel 1987 a Bologna per poter dare una risposta concreta al “diritto all’ascolto” riconosciuto al bambino dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia firmata dalle Nazioni Unite. Un ascolto che nel tempo si è evoluto, passando dal Telefono fino a tutti gli strumenti e i canali che la tecnologia e il mondo digitale ha messo a disposizione, per parlare la lingua dei più giovani ed essere presente dove loro Sono, dialogano, imparano e ... Leggi su italiasera (Di martedì 19 luglio 2022) In occasione dei 35diAzzurro questa sera a Roma sarà presentato il Bilancio Sociale 2021Fondazione. 35di ascolto, dialogo e intervento continuo a difesa dei diritti dei, accompagnandoli per mano fino ad oggi nell’universo online:Azzurro nasce nel 1987 a Bologna per poter dare una risposta concreta al “diritto all’ascolto” riconosciuto al bambino dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia firmata dalle Nazioni Unite. Un ascolto che nel tempo si è evoluto, passando dalfino a tutti gli strumenti e i canali che la tecnologia e il mondo digitale ha messo a disposizione, per parlare la lingua dei più giovani ed essere presente dove loro, dialogano, imparano e ...

Pubblicità

MSF_ITALIA : 314 sopravvissuti, tra loro oltre 70 minori, sono ancora a bordo della #GeoBarents Alcuni hanno trascorso quasi 4… - BaldinoVittoria : INPS: #RedditoDiCittdinanza, un terzo dei percettori sono minori e over 65. I percettori stabili che lavorano sono… - mm4rts : qui c'è solo da segnalare di massa, contenuto vietato ai minori e sono abbastanza gelosa che tutti possiate lucrare… - italiaserait : Minori – Sono 35 anni ‘di ascolto’: Telefono Azzurro a tutela della salute mentale dei minori - xiana44698880 : Da quando sono iniziate la vaccinazioni dei bambini in Germania, il numero dei minori di 20 anni morti in relazione… -