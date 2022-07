Milly Carlucci vuole Francesca Pascale e Paola Turci | “Ecco cosa facciamo per scegliere in modo giusto” Prime indiscrezioni sul cast di Ballando con le Stelle

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 luglio 2022)ha già le idee chiarissime per la prossima stagione dicon lecome ballerine per una notte. Per la conduttrice è un’estate di lavoro in vista della ripartenza, prevista per il prossimo 8 ottobre, e oltre a comporre il puzzle delgià pensa alle guest star che animeranno le singole puntate. Con alcuni ospitoni a sorpresa (budget permettendo), da tenere segreti per contrastare la corazzata Tu si que vales, per i quali è necessario puntare sui nomi più forti dello show, dello sport e del gossip. Lala coppia-Totti a2022“Se ho pensato di chiamare ...