Milan-Tanganga: succederà oggi per il giocatore del Tottenham (Di martedì 19 luglio 2022) La squadra campione d'Italia si è mossa per rinforzare l'attacco con Origi e il centrocampo con Adili, ora si sta giocando le ultime carte per De Ketelaere. La difesa della stagione 2021-2022 è stata un elemento portante della squadra. Tomori e Kalulu hanno spianato la strada verso lo Scudetto. Tra gli obiettivi del Milan c'è Japeth Tanganga, difensore classe 1999 del Tottenham. I primi contatti tra i rossoneri e la società inglese ci sono già stati, ma oggi potrebbe essere la giornata decisiva. Secondo quanto riporta Gianlucadimarzio.com, oggi l'agente del calciatore prenderà un volo per Milano per incontrare la dirigenza del Milan. Il giovane difensore è cresciuto nelle giovanili del Tottenham.

