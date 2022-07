Milan, la nuova maglia Away sarà svelata il 22 luglio (Di martedì 19 luglio 2022) La nuova magli da trasferta del Milan per la stagione 2022/23 dei Campioni d’Italia è ora disponibile in pre-order sullo store del club rossonero. Lo ha annunciato la società, svelando che la divisa da gioco sarà presentata il prossimo 22 luglio 2022. La divisa in trasferta della stagione 2022/23 del Milan vedrà un ritorno al Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 19 luglio 2022) Lamagli da trasferta delper la stagione 2022/23 dei Campioni d’Italia è ora disponibile in pre-order sullo store del club rossonero. Lo ha annunciato la società, svelando che la divisa da giocopresentata il prossimo 222022. La divisa in trasferta della stagione 2022/23 delvedrà un ritorno al Calcio e Finanza.

Pubblicità

AntoVitiello : La nuova AC #Milan Away Jersey per la stagione 2022/23 sarà svelata il 22 luglio - tvdellosport : MATCH DELL’INNOVAZIONE ?? Durante la partita di pre campionato trasmessa ieri in esclusiva su #Sportitalia tra Col… - AntoVitiello : ??#Milan, settimana importante sul fronte #DeKetelaere. Il #Milan ha fretta di chiudere il belga. In arrivo la nuova… - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Milan, la nuova maglia Away sarà svelata il 22 luglio: La nuova magli da trasferta del Milan pe… - CalcioFinanza : #Milan, la nuova maglia Away disponibile in pre-order: ecco la data di presentazione -