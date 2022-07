Milan, Di Marzio: “Sondaggio per Tanganga dal Tottenham” (Di martedì 19 luglio 2022) Milan Tanganga- Il Milan continua il suo lavoro nel mercato, nel frattempo la squadra di Pioli fa lavoro aerobico per aumentare il minutaggio nelle gambe dei suoi giocatori. Milan, Di Marzio: “Nuovo nome per la difesa” I rossoneri sono molto caldi sul mercato, mentre si provano a limare gli ultimi dettagli per Charles De Keteleare, un nome che è sbucato nelle ultime ore è quello di Tanganga. L’Inglese, classe 99?, è in uscita dal Tottenhema di Antonio Conte, il Milan vorrebbe prendere il difensore tramite un’operazione con prestito. Una trattativa stile Tomori, prestito oneroso di 2 milioni più 16 per l’obbligo di riscatto. Nelle prossime ore, come riferitoci dal collega Gianluca Di Marzio, è previsto un incontro con gli agenti del giocatore a ... Leggi su seriea24 (Di martedì 19 luglio 2022)- Ilcontinua il suo lavoro nel mercato, nel frattempo la squadra di Pioli fa lavoro aerobico per aumentare il minutaggio nelle gambe dei suoi giocatori., Di: “Nuovo nome per la difesa” I rossoneri sono molto caldi sul mercato, mentre si provano a limare gli ultimi dettagli per Charles De Keteleare, un nome che è sbucato nelle ultime ore è quello di. L’Inglese, classe 99?, è in uscita dal Tottenhema di Antonio Conte, ilvorrebbe prendere il difensore tramite un’operazione con prestito. Una trattativa stile Tomori, prestito oneroso di 2 milioni più 16 per l’obbligo di riscatto. Nelle prossime ore, come riferitoci dal collega Gianluca Di, è previsto un incontro con gli agenti del giocatore a ...

