Milan, 24 ore per De Ketelaere: blitz in Belgio per lanciare l’ultimatum al Brugges (Di martedì 19 luglio 2022) Un altro passo. Importante. Ma non ancora quello decisivo. Non ancora. Perché per Charles De Ketelaere il Milan vuole fare sul serio ma non ha intenzione di partecipare ad un’asta per un giocatore con cui è stato già trovato un accordo da mesi. Nella mattina di mercoledì 20 luglio il Milan volerà in Belgio per provare a trovare un accordo con il Brugges per il trequartista individuato da Maldini e Massara: l’obiettivo non è riportare il giocatore in Italia ma capire se i belgi saranno disposti ad accontentarsi dell’offerta rossonera o proveranno ad alimentare un’asta. Il Milan non intende andare oltre i 35 milioni messi sul piatto. Dunque, se il Brugges dovesse far presente ai dirigenti rossoneri che le offerte Leeds o Newcastle – le altre pretendenti per il ... Leggi su open.online (Di martedì 19 luglio 2022) Un altro passo. Importante. Ma non ancora quello decisivo. Non ancora. Perché per Charles Deilvuole fare sul serio ma non ha intenzione di partecipare ad un’asta per un giocatore con cui è stato già trovato un accordo da mesi. Nella mattina di mercoledì 20 luglio ilvolerà inper provare a trovare un accordo con ilper il trequartista individuato da Maldini e Massara: l’obiettivo non è riportare il giocatore in Italia ma capire se i belgi saranno disposti ad accontentarsi dell’offerta rossonera o proveranno ad alimentare un’asta. Ilnon intende andare oltre i 35 milioni messi sul piatto. Dunque, se ildovesse far presente ai dirigenti rossoneri che le offerte Leeds o Newcastle – le altre pretendenti per il ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: l'agente di #Tanganga a Milano nelle prossime ore ???? - AntoVitiello : ??#Milan, settimana importante sul fronte #DeKetelaere. Il #Milan ha fretta di chiudere il belga. In arrivo la nuova… - AntoVitiello : ?? Il #Milan in queste ore, anche oggi, sta definendo il contratto di Zlatan #Ibrahimovic, il rinnovo sarà annunciato settimana prossima - IncazzatoM : RT @theMilanZone_: ?? #RenatoSanches accetterà l'offerta del Milan entro 48 ore se PSG e Lille non raggiungeranno un accordo. via @lequipe - AndreaEttori : @nonleggerlo Prendi i valori di @TMit_news per ogni classifica (e ci sta) come hai fatto per i vari trasferimenti c… -