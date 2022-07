Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: la mamma di lui vuota il sacco (Di martedì 19 luglio 2022) Dopo alcuni mesi dalla separazione, la mamma di Tomaso Trussardi si lascia andare a delle dichiarazioni sul rapporto con Michelle Hunziker. Dopo 12 anni d’amore si è conclusa una delle love story più belle del mondo dello spettacolo, quella tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Questa non è certo una novità, visto che il tutto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 19 luglio 2022) Dopo alcuni mesi dalla separazione, ladisi lascia andare a delle dichiarazioni sul rapporto con. Dopo 12 anni d’amore si è conclusa una delle love story più belle del mondo dello spettacolo, quella tra. Questa non è certo una novità, visto che il tutto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

CronacaSocial : Separazione Michelle Hunziker- Tomaso Trussardi: l'ex suocera della showgirl rompe il silenzio e svela la verità su… - side_spirito : emma marrone è il primo otto nella mia vita non l'ho mai preso nemmeno a scuola michelle hunziker popstar - CarlaCambareri : mica vorranno dire che a Ilary Blasi e a Michelle Hunziker, per esempio, se le so’ scopate gli algoritmi ? - CinoFedele : RT @Sempresincero4: @CinoFedele @sarafrancescalj No. A me Michelle Hunziker sta sul cazzo xké vuole apparire brava e simpatica a tutti i co… - __Bob__Moore__ : @Mic_Saba In quel periodo stava con una giovane Michelle Hunziker... ?? Vorrei vedere.... ?? -