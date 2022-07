Mi chiamo Francesco Totti: la Rai cavalca l'onda del gossip e anticipa la messa in onda del documentario: ecco quando (Di martedì 19 luglio 2022) Nel 2020 Alex Infascelli ha realizzato l'apprezzato documentario Mi chiamo Francesco Totti, presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma. La Rai, per approfittare a quanto pare del clamore suscitato dalla separazione con Ilary Blasi, anticipa la messa in onda prevista per l'autunno. Leggi su comingsoon (Di martedì 19 luglio 2022) Nel 2020 Alex Infascelli ha realizzato l'apprezzatoMi, presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma. La Rai, per approfittare a quanto pare del clamore suscitato dalla separazione con Ilary Blasi,lainprevista per l'autunno.

