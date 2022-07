Meteo, weekend da incubo con temperature infernali: le previsioni per sabato 23 e domenica 24 luglio (Di martedì 19 luglio 2022) Il caldo dei giorni scorsi, quello insopportabile, non è stato nulla in confronto a quello che sta per arrivare. Domani, infatti, a Roma (e non solo) è previsto il picco e la giornata sarà da bollino rosso (anche a Latina e a Rieti). Solo un ‘piccolo’ assaggio in vista del weekend, che sarà all’insegna dell’afa e delle temperature infernali. Che tempo farà sabato 23 e domenica 24 luglio? Come spiegano gli esperti de IlMeteo.it, l’incubo durerà fino a fine mese, ma molto probabilmente si prolungherà fino a ferragosto. E le temperature andranno dai 36 ai 42°C, non risparmiando nessuna Regione. Anzi, la situazione non cambia da Nord a Sud. Dopo Caronte, ora è il momento dell’anticiclone Apocalisse4800 e il picco verrà registrato proprio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 luglio 2022) Il caldo dei giorni scorsi, quello insopportabile, non è stato nulla in confronto a quello che sta per arrivare. Domani, infatti, a Roma (e non solo) è previsto il picco e la giornata sarà da bollino rosso (anche a Latina e a Rieti). Solo un ‘piccolo’ assaggio in vista del, che sarà all’insegna dell’afa e delle. Che tempo farà23 e24? Come spiegano gli esperti de Il.it, l’durerà fino a fine mese, ma molto probabilmente si prolungherà fino a ferragosto. E leandranno dai 36 ai 42°C, non risparmiando nessuna Regione. Anzi, la situazione non cambia da Nord a Sud. Dopo Caronte, ora è il momento dell’anticiclone Apocalisse4800 e il picco verrà registrato proprio ...

