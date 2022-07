Meteo martedì: caldo intenso e afa alle stelle. Tutti i dettagli (Di martedì 19 luglio 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. In una prima fase, che abbraccerà sostanzialmente i giorni di lunedì, martedì e mercoledì l’anticiclone africano si spingerà prevalentemente sull’Europa centrale e settentrionale lambendo solo l’Italia con la sua parte più calda. Sul nostro Paese le temperature saranno superiori alle medie stagionali ma non raggiungeranno valori estremi salvo che localmente. Qualche punta di 40°C sarà infatti possibile nell’entroterra delle regioni centrali tirreniche tra Toscana, Umbria e Lazio mentre altrove ci si dovrebbe mantenere generalmente al di sotto dei 35/36°C ma con tassi di umidità che localmente potranno rendere la calura opprimente soprattutto in serata e nel corso della notte. Meteo MARTEDI’ 19 LUGLIO. Al Nord: Prevalenza di Sole su gran parte delle regioni, salvo annuvolamenti diurni ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 19 luglio 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. In una prima fase, che abbraccerà sostanzialmente i giorni di lunedì,e mercoledì l’anticiclone africano si spingerà prevalentemente sull’Europa centrale e settentrionale lambendo solo l’Italia con la sua parte più calda. Sul nostro Paese le temperature saranno superiorimedie stagionali ma non raggiungeranno valori estremi salvo che localmente. Qualche punta di 40°C sarà infatti possibile nell’entroterra delle regioni centrali tirreniche tra Toscana, Umbria e Lazio mentre altrove ci si dovrebbe mantenere generalmente al di sotto dei 35/36°C ma con tassi di umidità che localmente potranno rendere la calura opprimente soprattutto in serata e nel corso della notte.MARTEDI’ 19 LUGLIO. Al Nord: Prevalenza di Sole su gran parte delle regioni, salvo annuvolamenti diurni ...

