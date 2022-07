Metaverso sì o no? Nel frattempo le librerie resistono, i vinili e i cd rimontano, e c'è chi riscopre musicassette e album fotografici analogici (Di martedì 19 luglio 2022) Futuro virtuale? Nei film di fantascienza le case sono vuote. Un pulsante colora le pareti a piacere, i quadri sono videoproiezioni. La cabina armadio è minuscola: gli elegantissimi avatar vivono nel Metaverso. Pensavamo di andare verso “quel” futuro, anche se, come insegna il film Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ce ne sono molti possibili, ma forse non sarà il nostro. Nicholas Negroponte in Essere digitali (1995) profetizzava la smaterializzazione totale. Gli americani hanno trasformato per primi i dischi in file audio, i libri di testo in pillole liquide su supporti digitali con meno spreco di carta e spazio, ma poi ci hanno ripensato. E l’editoria “fisica” è ripartita alla grande. Libri per l’estate 2022 secondo ... Leggi su iodonna (Di martedì 19 luglio 2022) Futuro virtuale? Nei film di fantascienza le case sono vuote. Un pulsante colora le pareti a piacere, i quadri sono videoproiezioni. La cabina armadio è minuscola: gli elegantissimi avatar vivono nel. Pensavamo di andare verso “quel” futuro, anche se, come insegna il film Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ce ne sono molti possibili, ma forse non sarà il nostro. Nicholas Negroponte in Essere digitali (1995) profetizzava la smaterializzazione totale. Gli americani hanno trasformato per primi i dischi in file audio, i libri di testo in pillole liquide su supporti digitali con meno spreco di carta e spazio, ma poi ci hanno ripensato. E l’editoria “fisica” è ripartita alla grande. Libri per l’estate 2022 secondo ...

Pubblicità

CarlosTempo69 : @friggio1983 Quindi metaverso no. Il panorama informativo legato al mondo Milan è tra i più tossici della storia. N… - valebaru82 : @albert_bri @amnestyitalia Ah giusto in Italia mica esiste il razzismo…. No no… vivi nel metaverso per caso? Oppure… - paraiba_total : ??? Coluna Economia Criativa, por Regina Amorim: O metaverso no futuro da economia criativa - m_muce : @Onestidal2007 E tu da dove spunti? Una disamina reale la sapresti fare tu dal tuo metaverso o no?intanto dal intanto?mah - De4dcry : No vuelvo a mencionar el metaverso en publico jsjsjs -