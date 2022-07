Mestre, morto l'uomo contagiato dalla Candida Auris - Cos'è e quali sono i sintomi (Di martedì 19 luglio 2022) commenta Era il primo caso in Veneto, ora è anche il primo decesso. È morto il 70enne ricoverato all'ospedale dell'Angelo di Mestre contagiato dalla Candida Auris , il 'fungo killer' altamente ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 19 luglio 2022) commenta Era il primo caso in Veneto, ora è anche il primo decesso. Èil 70enne ricoverato all'ospedale dell'Angelo di, il 'fungo killer' altamente ...

Pubblicità

QdSit : Allarme Candida Auris, a fare paura adesso è un fungo. Un settantenne è morto all’ospedale dell’Angelo di Mestre a… - infoitsalute : Mestre, morto il paziente colpito dal fungo Candida Auris: primo decesso in Veneto - tribuna_treviso : L’uomo, un over 70, in ospedale dai primi del mese era arrivato dal Kenia dove si trovava per lavoro e proprio lì a… - StefaniaFalone : Venezia, morto l’uomo contagiato dalla Candida auris, il fungo killer. Massima allerta dell’Usl - corriereveneto : Primo caso in Veneto, la malattia era stata contratta in Kenya -