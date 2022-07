Messaggero: per Dybala il Napoli voleva clausola rescissoria da 40 milioni, la Roma ha chiuso a 20 (Di martedì 19 luglio 2022) Il Messaggero ricostruisce la trattativa economica della Roma per Paulo Dybala. La prima proposta partita dal club giallorosso, un triennale con opzione per un altro anno era stata rifiutata dalla Joya. “La prima proposta giallorossa (triennale con opzione per il quarto anno) di 4,5 milioni più 1 milione di bonus non aveva convinto Paulo, trincerato a casa. Passare in pochi mesi dai 10 milioni (8+2) offerti dalla Juventus ai 7 (5+2) dell’Inter per arrivare a 5,5, con una base di 4,5 della Roma, veniva vista come una diminutio, considerando soprattutto lo status di svincolato di Paulo. La seconda richiesta è stata quindi di alzare la parte fissa ma su questo Pinto ha tenuto il punto. Il terzo affondo ha visto invece il gm venire incontro alle richieste del calciatore, aumentando di 500 ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 luglio 2022) Ilricostruisce la trattativa economica dellaper Paulo. La prima proposta partita dal club giallorosso, un triennale con opzione per un altro anno era stata rifiutata dalla Joya. “La prima proposta giallorossa (triennale con opzione per il quarto anno) di 4,5più 1 milione di bonus non aveva convinto Paulo, trincerato a casa. Passare in pochi mesi dai 10(8+2) offerti dalla Juventus ai 7 (5+2) dell’Inter per arrivare a 5,5, con una base di 4,5 della, veniva vista come una diminutio, considerando soprattutto lo status di svincolato di Paulo. La seconda richiesta è stata quindi di alzare la parte fissa ma su questo Pinto ha tenuto il punto. Il terzo affondo ha visto invece il gm venire incontro alle richieste del calciatore, aumentando di 500 ...

