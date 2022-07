Mercato Napoli, non solo Simeone: 28 milioni per il doppio colpo (Di martedì 19 luglio 2022) Il Napoli è in una fase delicata del suo Mercato. Come intenzione di De Laurentiis, dichiarata sin da prima del gong iniziale del primo luglio, il monte ingaggi è già stato decisamente abbassato. Cinque giocatori con contratti importanti sono già partiti, tra contratti scaduti e cessioni, tra cui i tre stipendi più alti della rosa (in ordine Koulibaly, Insigne e Mertens). L’obbiettivo è adesso riuscire a completare la rosa, senza andare a inflazionare pesantemente le riserve del club. Hellas Verona, Giovanni Simeone e Antonin Barak (Getty Images) Tra i profili che combaciano con questo mantra ci sono ben due giocatori dell’Hellas Verona. Si tratta dell’attaccante Giovanni Simeone e del centrocampista Antonin Barak. Entrambi non sono considerati incedibili dal club veneto e, come vi avevamo raccontano nelle ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 19 luglio 2022) Ilè in una fase delicata del suo. Come intenzione di De Laurentiis, dichiarata sin da prima del gong iniziale del primo luglio, il monte ingaggi è già stato decisamente abbassato. Cinque giocatori con contratti importanti sono già partiti, tra contratti scaduti e cessioni, tra cui i tre stipendi più alti della rosa (in ordine Koulibaly, Insigne e Mertens). L’obbiettivo è adesso riuscire a completare la rosa, senza andare a inflazionare pesantemente le riserve del club. Hellas Verona, Giovannie Antonin Barak (Getty Images) Tra i profili che combaciano con questo mantra ci sono ben due giocatori dell’Hellas Verona. Si tratta dell’attaccante Giovannie del centrocampista Antonin Barak. Entrambi non sono considerati incedibili dal club veneto e, come vi avevamo raccontano nelle ...

