Mercato Monza – Contatti con l’agente di Bondo: da definire i dettagli (Di martedì 19 luglio 2022) Il Monza continua a pensare a Warren Bondo per rinforzare la rosa in questa sessione estiva di calcioMercato: da limare alcuni dettagli Leggi su pianetamilan (Di martedì 19 luglio 2022) Ilcontinua a pensare a Warrenper rinforzare la rosa in questa sessione estiva di calcio: da limare alcuni

Pubblicità

forumJuventus : Ultime di mercato da Di Marzio: ???? La Juve per De Ligt non si muove dalla richiesta di 100 milioni, se dovesse pa… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #Monza, blitz notturno di #Galliani per #Caprari: affare ai dettagli. - CalcioWeb : Le ultime trattative di #calciomercato: valzer tra #Inter e #Juventus! Le operazioni di Monza, Sampdoria e Lazio - tvoggi : SALERNITANA, MERCATO: MAZZOCCHI NICCHIA, ARRIVA DE SANCTIS Per definire la questione Mazzocchi-Salernitana-Monza ri… - sportmediaset : Il Monza non si ferma più: Caprari è a un passo, caccia a una punta #Sportmediaset #Monza #Caprari -