Mercato Milan – Raimondi: “De Ketelaere, passano le ore ma c’è fiducia” (Di martedì 19 luglio 2022) Claudio Raimondi, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla trattativa tra Milan e Club Brugge per De Ketelaere Leggi su pianetamilan (Di martedì 19 luglio 2022) Claudio, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla trattativa trae Club Brugge per De

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, IBRAHIMOVIC HA FIRMATO IL RINNOVO Contratto di un anno a 1 milione+bonus #SkySport… - sportmediaset : Maldini-Massara, blitz in Belgio per CDK | Incontro con Paratici per Tanganga #Milan #DeKetelaere #sportmediaset - PietroMazzara : Più dei due gol di #Giroud, di un #Rebic che sembra un altro, ieri è stata impressionante la mentalità del #Milan.… - recordisco : @ILRENATIANO18 Appunto astieniti dal prendere per il culo il mercato dell'Inter se il Milan non ha preso nessuno. - RossoNero_28 : RT @Rougenoir1978: Come volevano Dybala? A ZERO; Come volevano Bremer? ON LOAN Eh ma loro comprano, grandissimo mercato, mica come il Mila… -