Mercato Milan – Prima Tanganga, poi il prestito di Gabbia: le soluzioni (Di martedì 19 luglio 2022) Matteo Gabbia, centrale classe '99 del Milan, è pronto ad andare a giocare con continuità. Dopo l'arrivo di Tanganga, via libera al prestito Leggi su pianetamilan (Di martedì 19 luglio 2022) Matteo, centrale classe '99 del, è pronto ad andare a giocare con continuità. Dopo l'arrivo di, via libera al

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, IBRAHIMOVIC HA FIRMATO IL RINNOVO Contratto di un anno a 1 milione+bonus #SkySport… - PBPcalcio : Non sono ottimista o pessimista,ma curioso. Mal sopporto le posizioni nette, le trovo inutili a mercato apertissimo… - PietroMazzara : Più dei due gol di #Giroud, di un #Rebic che sembra un altro, ieri è stata impressionante la mentalità del #Milan.… - montystefyyahoo : @__nero @ntrovola_tonze La cosa che i giornalisti non dicono e dovrebbero far notare è la totale mancanza di altern… - montystefyyahoo : @ntrovola_tonze @JulianRoss79 L’enorme pecca della società è nel rimanere sempre ancorata al mercato italiano di se… -