Mercato Milan – I migliori momenti di Tanganga al Tottenham | VIDEO

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, IBRAHIMOVIC HA FIRMATO IL RINNOVO Contratto di un anno a 1 milione+bonus #SkySport… - fattoquotidiano : Milan, qual è la strategia di mercato? Nessuno colpo a effetto e una rosa da completare, ma la filosofia Maldini ha… - sportmediaset : Maldini-Massara, blitz in Belgio per CDK | Incontro con Paratici per Tanganga #Milan #DeKetelaere #sportmediaset - Ugo2975 : #SuningOut perso scudetto contro il Milan di pioli, Caporetto un uno due sul mercato da Roma e Juventus ,ora faccia… - BabboChiquita : @BobOfMeddle Per intenderci. Il Milan compresi i riscatti parte così quest'anno sul mercato. Mentre l'Inter, quello… -

L'unica via di uscita, secondo i tifosi, sarebbe quella di evitare la terza beffa di questoe cercare almeno di trattenereSkriniar . Nessuna nuova pista (Nikola Milenkovic e Merih ...I motivi Ma come mai queste sconfitte suldelle due milanesi In primis, per i rossoneri sono arrivati soltanto in extremis i rinnovi di Maldini e Massara e sono ancora impegnati a chiudere ...Maldini e Massaro stringono per il trequartista belga e studiano i prossimi colpi per migliorare la rosa a disposizione di Pioli nei punti ritenuti deboli ...Chi, invece, non è ancora riuscita a intervenire in maniera decisiva sul mercato è il Milan campione d’Italia che al momento ha chiuso solo la trattativa finalizzata a portare a Milano Origi e attende ...