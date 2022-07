Mercato Milan – De Ketelaere | accelerare perché il Brugge gioca al rialzo

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, IBRAHIMOVIC HA FIRMATO IL RINNOVO Contratto di un anno a 1 milione+bonus #SkySport… - fattoquotidiano : Milan, qual è la strategia di mercato? Nessuno colpo a effetto e una rosa da completare, ma la filosofia Maldini ha… - AntoVitiello : #Scaroni a MilanTv: 'Maldini e Massara porteranno avanti i loro progetti sul mercato. Sono sicuro che avverranno co… - haran_milan : RT @letMoncadacook: L'ultima ora di mercato vissuta da un tifoso milanista: - er_toscano : RT @manu_99a: Il mercato del Milan -

Dopo Paulo Dybala alla Roma , per l' Inter è sfumato un altro obiettivo importante dicon il trasferimento di Gleison Bremer alla Juventus . Ma i nerazzurri almeno un difensore ...di......di livello e sono diversi i nomi che la società campana sta valutando in questa fase del. ... Per l'ex Genoa e, però, l'avventura in Serie A potrebbe proseguire: la Salernitana infatti ci ...Ancora poche ore e si potrà, probabilmente, conoscere l'epilogo della lunga vicenda di mercato che lega il Milan e l'attaccante Charles De Ketelaere. I ...Gli ultimi due giorni di mercato dell’Inter vanno dimenticati al più presto. Lunedì mattina è arrivata la notizia del trasferimento di Paulo Dybala alla Roma, con il ...