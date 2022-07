Meloni “Via d'Amelio ferita aperta, abbiamo il dovere di rimarginarla” (Di martedì 19 luglio 2022) PALERMO (ITALPRESS) – “La strage di via D'Amelio è una ferita aperta al cuore dello Stato che dobbiamo rimarginare, ne abbiamo il dovere”. Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in un videomessaggio diffuso a Palermo in conclusione del convegno “Parlate di Mafia” nel trentennale della strage di via d'Amelio: “La politica dia un segnale compatto, lo dobbiamo all'Italia – ha aggiunto Meloni – Agli eroi che hanno combattuto la Mafia e ai cittadini perbene che si battono ogni giorno per liberare l'Italia dall'oppressione mafiosa”.– Foto Agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) PALERMO (ITALPRESS) – “La strage di via D'è unaal cuore dello Stato che dobbiamo rimarginare, neil”. Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia, in un videomessaggio diffuso a Palermo in conclusione del convegno “Parlate di Mafia” nel trentennale della strage di via d': “La politica dia un segnale compatto, lo dobbiamo all'Italia – ha aggiunto– Agli eroi che hanno combattuto la Mafia e ai cittadini perbene che si battono ogni giorno per liberare l'Italia dall'oppressione mafiosa”.– Foto Agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).

Pubblicità

Grand_Battery : RT @avimmaisacap: Sindaca di Terracina arrestata, nel 2020 Meloni la lanciava così: “Persona onesta, con questa classe dirigente non dobbia… - rosa857 : Sindaca di Terracina arrestata, nel 2020 Meloni la lanciava così: “Persona onesta, con questa classe dirigente non… - IlModeratoreWeb : Meloni “Via d’Amelio ferita aperta, abbiamo il dovere di rimarginarla” - - MariaLa36193924 : RT @Affaritaliani: Strage via d'Amelio, Meloni: Ferita aperta, serve commissione d'inchiesta per far emergere verità - Tele_Nicosia : Meloni “Via d’Amelio ferita aperta, abbiamo il dovere di rimarginarla” -