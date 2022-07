Meloni, il governo Draghi in ritardo negli accordi Ue sui fondi: nulla giustifica i trionfalismi della sinistra (Di martedì 19 luglio 2022) Giorgia Meloni presenta il conto al governo Draghi che la sinistra insiste a voler tener in piedi malgrado barcolli da tutte le parti. Lo spettro delle elezioni ha scatenato una fifa blu nel Pd, che da giorni ormai preme per tenere incollati i cocci di un esecutivo che fa acqua da tutte le parti. Una realtà in bilico su equilibri precari andati in frantumi, che solo il voto potrebbe sanare. Ma che la sinistra ha trasformato in una eventualità democratica del periodo ipotetico dell’irrealtà, e che il coordinamento Pd ha rinnegato ancora una volta poco fa. Tutto, sempre nel timore di restituire la parola agli italiani. Intanto, la leader di Fratelli d’Italia mette l’accento sulle ultime mosse dell’esecutivo. Quello che Letta and co. insistono disperatamente a difendere e a blindare, urlando al ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 luglio 2022) Giorgiapresenta il conto alche lainsiste a voler tener in piedi malgrado barcolli da tutte le parti. Lo spettro delle elezioni ha scatenato una fifa blu nel Pd, che da giorni ormai preme per tenere incollati i cocci di un esecutivo che fa acqua da tutte le parti. Una realtà in bilico su equilibri precari andati in frantumi, che solo il voto potrebbe sanare. Ma che laha trasformato in una eventualità democratica del periodo ipotetico dell’irrealtà, e che il coordinamento Pd ha rinnegato ancora una volta poco fa. Tutto, sempre nel timore di restituire la parola agli italiani. Intanto, la leader di Fratelli d’Italia mette l’accento sulle ultime mosse dell’esecutivo. Quello che Letta and co. insistono disperatamente a difendere e a blindare, urlando al ...

