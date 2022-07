(Di martedì 19 luglio 2022) Se Draghi domani dovesse presentarsi al Senato e chiedere un voto di fiducia in Parlamento dopo il discorso, lae FI non si sottrarranno. A patto che non ci sia più Conte in maggioranza....

GualcoGabriella : RT @007Vincentxx: Il Mattino Mobile: Questi sono quelli che volevano andare alle elezioni ??adesso capite la finta opposizione della #Meloni… - 007Vincentxx : Il Mattino Mobile: Questi sono quelli che volevano andare alle elezioni ??adesso capite la finta opposizione della… - infoitinterno : Meloni e i sospetti di FdI su Lega e Berlusconi. «Doppio gioco per salvare l'esecutivo» - RassegnaZampa : #Meloni e i sospetti di #FdI su #Lega e #Berlusconi. «Doppio gioco per salvare l'esecutivo» - Gazzettino : Meloni e i sospetti di FdI su Lega e Berlusconi. «Doppio gioco per salvare l'esecutivo» -

e idi FdI su Lega e Berlusconi. 'Doppio gioco per salvare l'esecutivo' Salute, inquinamento, rifiuti: quei 300 decreti in sospeso Ma ieri, le parole hanno lasciato posto ai fatti. E ...L'INVITO Non è passato però inosservato l'invito di Confalonieri all'amico Silvio di aprire ad un patto con laper ritornare al governo. L'ipotesi delle urne per Salvini non è affatto esclusa. ... Se Draghi domani dovesse presentarsi al Senato e chiedere un voto di fiducia in Parlamento dopo il discorso, la Lega e FI non si sottrarranno. A patto che non ci sia più Conte in ...AGI - Elezioni senza se e senza ma per la leader di Fratelli D'Italia Giorgia Meloni, ora che il premier Mario Draghi, dopo il voto di oggi al Senato, ha annunciato le proprie dimissioni. E un monito, ...