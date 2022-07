“Meloni col vento in poppa”: così Mentana annuncia il massimo storico per FdI: il sondaggio (Di martedì 19 luglio 2022) Enrico Mentana annncia con voce stentorea: “Fratelli d’Italia con il vento in poppa raggiunge il suo massimo storico”. Espressione sorniona e ammiccante, come in ogni appuntamento col sondaggio Swg per il suo Tg di La 7, Enrico Mentana scandisce un primato ulteriore per Fratelli d’Italia. Sembra quasi divertito quando legge ormai da mesi il primato del partitoIl 23,8 per cento è il massimo storico raggiunto da Giorgia Meloni in un periodo già sfavillante di consensi. Il suo partito infatti cresce del +0,3 per cento rispetto alla scorsa settimana toccando il 23,8. Rotta verso il 24 per cento, meta non certo lontana, anche in virtù della chiarezza di intenti che FdI sta evidenziando in queste giornate di “teatrino” ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 luglio 2022) Enricoannncia con voce stentorea: “Fratelli d’Italia con ilinraggiunge il suo”. Espressione sorniona e ammiccante, come in ogni appuntamento colSwg per il suo Tg di La 7, Enricoscandisce un primato ulteriore per Fratelli d’Italia. Sembra quasi divertito quando legge ormai da mesi il primato del partitoIl 23,8 per cento è ilraggiunto da Giorgiain un periodo già sfavillante di consensi. Il suo partito infatti cresce del +0,3 per cento rispetto alla scorsa settimana toccando il 23,8. Rotta verso il 24 per cento, meta non certo lontana, anche in virtù della chiarezza di intenti che FdI sta evidenziando in queste giornate di “teatrino” ...

