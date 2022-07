Meghan Markle | l' ultimo sfregio | all' evento sulla povertà si presenta così

(Di martedì 19 luglio 2022)e il principe Harry sono riapparsiscena pubblica attirando, come sempre, parecchia attenzione. I due sono saliti mano nella mano sul palcoscenico dell'assemblea delle Nazioni Unite, dove il principe ha portato il suo discorso in occasione del Nelson Mandela Day. Con la moglie lì pronta a sostenerlo. In molti hanno notato l'abbigliamento sobrio della duchessa, che ha decisodi lasciare spazio e riflettori al marito. L'ex attrice americana - come riporta Repubblica - indossava una gonna firmata Givenchy del costo di 1.560 euro - una scelta sbagliata, secondo i detrattori, per presenziare a unin cui si parla dinel mondo - poi una camicia in tinta, scarpe Manolo Blahnik e borsa Mulberry London. A completare il look una pettinatura ...

