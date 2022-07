Meghan Markle copia Kate Middleton e spende 4.700 euro per la favolosa tuta (Di martedì 19 luglio 2022) Meghan Markle a New York ha sfoggiato in meno di 24 ore tre look sensazionali: longuette nera di Givenchy, shorts di Dior che sono un omaggio a Lady Diana e infine la tuta bicolore, firmata Gabriela Hearst, che ha pagato 3.996,58 sterline, ossia poco meno di 4.700 euro (per la precisione 4.689 euro). Una cifra importante spesa per copiare di fatto il superlativo abito bianco e nero, di Roland Mouret, che Kate Middleton ha indossato alla prima londinese di Top Gun: Maverick. Meghan Markle, la gonna di Givenchy Meghan Markle è andata a New York per assistere al discorso di Harry alle Nazioni Unite in occasione del Nelson Mandela Day, il 18 luglio, giorno del suo compleanno. In questa ... Leggi su dilei (Di martedì 19 luglio 2022)a New York ha sfoggiato in meno di 24 ore tre look sensazionali: longuette nera di Givenchy, shorts di Dior che sono un omaggio a Lady Diana e infine labicolore, firmata Gabriela Hearst, che ha pagato 3.996,58 sterline, ossia poco meno di 4.700(per la precisione 4.689). Una cifra importante spesa perre di fatto il superlativo abito bianco e nero, di Roland Mouret, cheha indossato alla prima londinese di Top Gun: Maverick., la gonna di Givenchyè andata a New York per assistere al discorso di Harry alle Nazioni Unite in occasione del Nelson Mandela Day, il 18 luglio, giorno del suo compleanno. In questa ...

