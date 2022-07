Medicina d'urgenza in Calabria, Bruni: “Tre morti in pochi giorni. I conti del Tavolo Adduce inchiodano la Regione” (Di martedì 19 luglio 2022) “Ho affrontato moltissime volte il tema della Medicina d’urgenza, di quella territoriale, del problema del 118, delle ambulanze che partono senza medici a bordo ma nulla è cambiato e a noi non resta... Leggi su feedpress.me (Di martedì 19 luglio 2022) “Ho affrontato moltissime volte il tema dellad’, di quella territoriale, del problema del 118, delle ambulanze che partono senza medici a bordo ma nulla è cambiato e a noi non resta...

Pubblicità

lametino : Medicina d`urgenza in Calabria, Bruni: ”Tre morti in pochi giorni ripropongono problema” - - Golfredo1 : RT @ChanceGardiner: 3. Il medico di emergenza canadese Dr. Paul Hannam è morto 'improvvisamente' a 50 anni mentre correva. Era il capo del… - H0BIPHANY : @AgustDftJimim per ora 1) cardiologia/cardiochirurgia 2) medicina interna/medicina d’urgenza 3) dermatologia - insalutenews : Medicina di Emergenza Urgenza e Catastrofi, FIMEUC: “Occorre una riforma del sistema” - - Daniela53319730 : Hannam è morto 'improvvisamente' a 50 anni mentre correva. Era il capo della medicina d'urgenza al North York Gene… -