Medagliere World Games storico: Italia prima! 7 ori di vantaggio sulla Germania, terzi gli Usa (Di martedì 19 luglio 2022) Medagliere storico World Games (dopo Birmingham 2022) # Paese O A B T. 1 Italia 167 168 153 488 2 Germania 160 119 152 431 3 USA 159 148 119 426 4 Russia 136 111 72 319 5 Francia 114 115 122 351 6 Cina 77 59 28 164 7 Giappone 65 48 65 178 8 Gran Bretagna 63 65 93 221 9 Ucraina 60 59 53 172 10 Spagna 48 48 49 145 11 Svezia 43 43 56 142 12 Paesi Bassi 42 45 54 141 13 Corea del Sud 42 24 30 96 14 Belgio 39 43 46 128 15 Colombia 38 50 31 119 16 Australia 35 53 45 133 17 Cina ...

