Medagliere Mondiali scherma 2022: Italia quarta, Francia in testa (Di martedì 19 luglio 2022) Dal 18 al 23 luglio i Mondiali 2022 di scherma saranno di scena a Il Cairo (Egitto). Sulla pedana egiziana assisteremo a una rassegna iridata nella quale gli spunti non mancheranno e in cui l'Italia vorrà distinguersi per numeri di medaglie e vittore. Nel primo giorno sono state le prove della spada femminile e della sciabola maschile a dare il vista alle danze. Il programma della rassegna iridata proseguirà martedì con le gare individuali di fioretto femminile e spada maschile, mentre mercoledì sarà il turno della sciabola femminile e del fioretto maschile. Da giovedì comincerà poi la seconda parte della manifestazione, dedicata alle prove a squadre. I primi a contendersi il titolo mondiale saranno le spadiste e gli sciabolatori, mentre venerdì toccherà alle squadre di fioretto femminile e spada maschile.

