Maxi accordo da 40 miliardi tra compagnie del petrolio russe e iraniane. E Putin vola a Teheran insieme a Erdogan

(Di martedì 19 luglio 2022) Nel giorno in cui Vladimirin Iran per un trilaterale con il presidente turco Recep Tayyp, diventato ormai il grande mediatore tra Mosca e il blocco internazionale alleato con Kiev, e il presidente iraniano Ebrahim Raisi, si registra una nuova importante stretta di mano nel settore energetico tra aziende, tra cui Gazprom, e. Si tratta di unche prevede investimenti russi per 40di dollari nell’industria deliraniano, numeri che, spiega l’agenzia locale Irna, rappresentano il maggiore investimento di sempre da parte di un Paese straniero in Iran. L’strategico tra la National Iranian Oil Company (Nioc) e Gazprom “è il più grande investimento nella storia dell’industria ...

Il Fatto Quotidiano

E il pezzo forte è previsto per questa mattina, quando Sonatrach, Eni e Occidental firmeranno unsul gas del valore di 4 miliardi di dollari. Il vertice intergovernativo ha "...Ora potrebbe intensificarsi ancora di più con l'attuazione dell'African continental free trade area (Afcfta), ildi libero scambio entrato in vigore nel 2021 e destinato, nei suoi ... Maxi accordo da 40 miliardi tra compagnie del petrolio russe e iraniane Nel giorno in cui Vladimir Putin vola in Iran per un trilaterale con il presidente turco Recep Tayyp Erdogan, diventato ormai il grande mediatore tra Mosca e il blocco internazionale alleato con Kiev, ...La piattaforma 21 Invest, guidata dal figlio di Luciano Benetton ha venduto per cento milioni la società polacca di logistica VGL Solid group all’inglese Ligentia. Ha incassato una cifra pari a sette ...