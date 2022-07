(Di martedì 19 luglio 2022) L’ad della compagnia spiega: “Il fatturato è cresciuto del 46%. aos negli aeroporti? Ai traghetti non succederà, ma mancano i marittimi: serve più flessibilità”

Abbonati per leggere anche'Siamo molto orgogliosi di inaugurare la nostra nuova linea che collega la città di Almeria con il porto marocchino di Nador', commenta, Ceo di Gnv. 'Questo collegamento fa parte delle ... Matteo Catani, amministratore delegato di Gnv: “Ora siamo sulla rotta giusta. Il traffico aumenta del 50%” "Ci sono troppe incognite e la principale è il costo del carburante, ma siamo in netta ripresa". Matteo Catani sa che ora Gnv, la compagnia di cui è amministratore delegato dal 2016, è sulla rotta giu ...L’ad della compagnia spiega: “Il fatturato è cresciuto del 46%. aos negli aeroporti Ai traghetti non succederà, ma mancano i marittimi: serve più flessibilità” ...