Marracash confessa se parteciperebbe mai a Sanremo | poi lancia una provocazione e c’entra Chiara Ferragni!

Leggi su isaechia

(Di martedì 19 luglio 2022) Una nuova soddisfazione per. Il rapper ha infatti vinto la targa Tenco, grazie al suo album Noi, loro, gli altri. Intervistato dal Corriere della sera,ha parlato del riconoscimento del rap nel panorama musicale: Negli ultimi 20 anni nessun altro genere ha avuto lo stesso impatto sul Paese. Il rap è stato costante nel maturare e nel crescere. La mia generazione, aggiungo Fabri Fibra e Club Dogo con Guè che anche quando è scanzonato è un autore nel senso di cui sopra, ha fatto da ariete. All’inizio anche il pubblico ci guardava come se fossimo dei giocolieri, applaudivano ma non partecipavano. Ora cantano tutto. Negli ultimi giorni avevano fatto discutere le dizioni di Rhove, in merito al pubblico poco attivo durante il suo concerto.ha parlato delle nuove generazioni di rapper: La ...