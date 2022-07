(Di martedì 19 luglio 2022) Un piccolo gruppo di cittadini e attivisti a Rabat, inl'arrivo nel Paese, per una, del capo dell'esercitoAviv. I manifestanti sono scesi per strada ...

Pubblicità

Piergiulio58 : Marocco: monta protesta contro premier, 'Akhannouch dimettiti'. Tra motivi scatenanti: aumento carburanti a 1,7 eur… - CatelliRossella : Marocco: monta protesta contro premier, 'Akhannouch dimettiti' - Africa - ANSA - telodogratis : Marocco: monta protesta contro premier, ‘Akhannouch dimettiti’ - SegirtNews : Marocco: monta protesta contro premier, 'Akhannouch dimettiti' - Italian : Marocco: monta protesta contro premier, 'Akhannouch dimettiti' -

Agenzia ANSA

Un piccolo gruppo di cittadini e attivisti a Rabat, incontro l'arrivo nel Paese, per una visita, del capo dell'esercito israeliano Aviv Kochavi. I manifestanti sono scesi per strada con striscioni e cartelli, esibendo bandiere ...Cresce il movimento dicontro il primo ministro del, Aziz Akhannouch. L'hashtag (#degage_akhannouch) che ne chiede le dimissioni in poche settimane è diventato virale. Ex petroliere, alla guida della ... Marocco, protesta contro la visita del generale israeliano Kochavi - Mondo Un piccolo gruppo di cittadini e attivisti a Rabat, in Marocco, protesta contro l'arrivo nel Paese, per una visita, del capo dell'esercito ...Nello Stato del Marocco, cresce il movimento di protesta contro il Primo Ministro del Aziz Akhannouch. Nei social è virale l'hashtag ...