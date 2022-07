Marmolada | il nuovo distacco Le immagini girate dalla salita al Passo Fedaia prima del tramonto

(Di martedì 19 luglio 2022) Si tratta di un crepaccio già esistente, ma che si sarebbe ampliato negli ultimi giorni dopo un forte boato, secondo quanto riferito dal gestore del rifugio Luca Toldo, da cui è partita la segnalazione. In questi giorni sono in corso verifiche e accertamenti per capire l’entità dele la presenza di situazioni di pericolo. Per precauzione, il rifugio Ghiacciaio, che nei giorni scorsi ha fatto da base operativa alle operazioni dei Vigili del Fuoco, è stato evacuato. Ecco leda terra, ripreseal, del crepaccio che da un paio di giorni è monitorato dai Vigili del Fuoco eProtezione Civile. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

CANAZEI (TRENTO) - Sul ghiacciaio della Marmolada c'è una massa in movimento ancora più grande di quella che è venuta giù il 3 luglio scorso, le foto shock Gli scatti di Adriano Pacifico in viaggio Santiago, pellegrino italiano scompare sulla via francese del Cammino: le ultime foto dopo la tragedia Sulla Marmolada un crepaccio di ... Alle 8.30 di questa mattina già 1,9 gradi sul Monte Rosa. Alle 9 sulla Marmolada ce n'erano 9,1. E sul Monte Bianco alle 12 oltre 4 gradi. Così le altissime temperature stanno rendendo fragilissimi i ...