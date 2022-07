Mario Paciolla torturato e ucciso | Trapelano clamorosi dettagli dall’autopsia italiana (Di martedì 19 luglio 2022) I risultati dell’autopsia parlano chiaro: Mario non può essersi suicidato. Anzi. Emerge un quadro fosco e soprattutto doloroso, nel quale Paciolla venne persino torturato mentre era già agonizzante Avevamo parlato già in un’altra occasione in modo dettagliato del caso di Mario Paciolla, il cooperante ONU 33enne originario di Napoli il cui corpo è stato rinvenuto senza vita in Colombia con un lenzuolo attorno al collo a luglio dell’anno scorso nella sua abitazion a San Vicente del Caguan. Già in questo articolo, muovendo dal servizio realizzato da Le Iene, sono emersi fortissimi dubbi sul fatto che Mario potesse essersi realmente tolto la vita da solo. Tantissimi, infatti, gli elementi che non tornavano e destavano sospetto, a cominciare dallo slancio ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 19 luglio 2022) I risultati dell’autopsia parlano chiaro:non può essersi suicidato. Anzi. Emerge un quadro fosco e soprattutto doloroso, nel qualevenne persinomentre era già agonizzante Avevamo parlato già in un’altra occasione in modoato del caso di, il cooperante ONU 33enne originario di Napoli il cui corpo è stato rinvenuto senza vita in Colombia con un lenzuolo attorno al collo a luglio dell’anno scorso nella sua abitazion a San Vicente del Caguan. Già in questo articolo, muovendo dal servizio realizzato da Le Iene, sono emersi fortissimi dubbi sul fatto chepotesse essersi realmente tolto la vita da solo. Tantissimi, infatti, gli elementi che non tornavano e destavano sospetto, a cominciare dallo slancio ...

