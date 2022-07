Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria accanto a Guenda | “I figli restano il nostro impegno”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 19 luglio 2022) Quante volte abbiamo vistosoffrire raccontando la mancanza dei genitori, soprattutto di. Ma in questi giorni di ospedale e operazione suo padre eraa lei con. E’ la conduttrice a pubblicare il video della sua famiglia, perché al di là di tutto e della separazionefamiglia per i loro due. Non potevano non esseredurante questo momento così difficile. Non solo un intervento da affrontare ma anche la consapevolezza che oggiavrebbe potuto festeggiare la notizia della ...