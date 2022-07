Maria Sole Tognazzi | “Nostro padre Ugo si divertirebbe a lavorare con Paolo Sorrentino

(Di martedì 19 luglio 2022) Ospiti nei giorni scorsi al Bct, Festival del Cinema e della Televisione, i fratelli Gian Marco ericordano papà Ugo in un incontro che celebra il centenario della sua nascita. Due fratelli, un nome ingombrante alle spalle, ma di cui dicono di non aver mai sentito il peso, e il ricordo di unche "era di tutti", un patrimonio della commedia all'italiana. Lui attore, lei regista, il primo sui set con papà sin da bambino, lei che invece arriva anel cinema a diciannove anni molto tempo dopo rispetto ai suoi fratelli. Ospiti nei giorni scorsi al Bct (Festival del Cinema e della Televisione in programma a Benevento dal 12 al 17 luglio) per celebrare il centenario dalla nascita delUgo, Gian Marco e...

Pubblicità

tafudany1 : RT @DavLucia: Noi siamo la notte e il giorno il giorno e la notte intercambiabili L’ombra e la luce la luna e il sole il dolce e l’amaro… - RiccardoBonald5 : RT @DavLucia: Noi siamo la notte e il giorno il giorno e la notte intercambiabili L’ombra e la luce la luna e il sole il dolce e l’amaro… - marcovolpicell : RT @DavLucia: Noi siamo la notte e il giorno il giorno e la notte intercambiabili L’ombra e la luce la luna e il sole il dolce e l’amaro… - DavLucia : Noi siamo la notte e il giorno il giorno e la notte intercambiabili L’ombra e la luce la luna e il sole il dolce… - Maria_AnnaPatti : RT @tiraccontero: Anche le giornate più pesanti, quelle difficili da affrontare, anche quelle passano, finiscono e si ha una nuova possibil… -

In un gran numero di colloqui, alcuni coperti e altri alla luce del, si cerca affannosamente ... E lo stato maggiore azzurro, Antonio Tajani e i capigruppo AnnaBernini e Paolo Barelli, con ...Spiccano, in particolare, le 10 reti in20 presenze a Latina (2019 - 20) e i 7 gol, e numerosi assist, in 24 presenze, della scorsa stagione con il SantaCilento. Le qualita' tecniche non ...Ospiti nei giorni scorsi al Bct, Festival del Cinema e della Televisione, i fratelli Gian Marco e Maria Sole Tognazzi ricordano papà Ugo in un incontro che celebra il centenario della sua nascita. Due ...Maria Idone, responsabile del dipartimento provinciale rapporti con il commercio di Fratelli d’Italia, interviene sulla questione Lido Comunale “Il sindaco f.f. Brunetti sta facendo circolare sui medi ...