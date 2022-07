Mamma o papà? Com’è diventato oggi il piccolo Giulietto (Di martedì 19 luglio 2022) Come è diventato oggi Giulietto (Alvise Marascalchi), del film Mamma o papà? con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Il Cambiamento Questa sera in tv, su Canale 5, verrà trasmessa la commedia, del 2017, Mamma o papà?, diretto da Riccardo Milani e intepretato da Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Nel cast compare anche un giovanissimo Alvise Marascalchi, che interpreta Giulietto, il figlio più piccolo della coppia. A distanza di 5 anni, però, il piccolo Alvise è cresciuto ed è quasi irriconoscibile. Alvise Marascalchi interpreta Giulietto nel film Mamma o papà? (Fonte: Instagram)Il film racconta di una coppia sposata (Cortellesi e Albanese) con tre ... Leggi su vesuvius (Di martedì 19 luglio 2022) Come è(Alvise Marascalchi), del film? con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Il Cambiamento Questa sera in tv, su Canale 5, verrà trasmessa la commedia, del 2017,?, diretto da Riccardo Milani e intepretato da Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Nel cast compare anche un giovanissimo Alvise Marascalchi, che interpreta, il figlio piùdella coppia. A distanza di 5 anni, però, ilAlvise è cresciuto ed è quasi irriconoscibile. Alvise Marascalchi interpretanel film? (Fonte: Instagram)Il film racconta di una coppia sposata (Cortellesi e Albanese) con tre ...

Pubblicità

BeaIsGod : xo nn andare al lago mi sento in colpa mia nonna mi aspetta mi spiace xo c è anche mia mamma nel we nn ho voglia di… - Cris8597 : RT @_akaaatiamo: “l’obiettivo più bello che ho è aver reso mamma e papà felici ed è una delle soddisfazioni più belle” come far piangere il… - ediemilia : RT @prestigioso2: A chi vuoi più bene, a mamma o a papà? A MarioDraghi™ - i94louist : @fraffereffa uhm allora il pomeriggio con mamma e papà la giornata in generale sono stanca ma felice :) - Ao_estica_zz : RT @Antonie62537279: @Ao_estica_zz Non tappatevi le orecchie ,come fate spesso, ascoltate il grido disperato di questa mamma e di tante alt… -