Malore improvviso, lutto nel mondo della politica. Si è accasciato mentre giocava a padel (Di martedì 19 luglio 2022) lutto nel mondo della politica: è morto nel pomeriggio del 18 luglio 2022 “a seguito di un Malore improvviso”. La notizia ha colto tutti di sorpresa. Nessuno, infatti, si sarebbe aspettato un annuncio del genere. Il destino è stato molto crudele con lui, ha deciso di spezzargli la vita all’improvviso, generando dolore e tristezza tra familiari e amici. (Continua dopo la foto…) lutto nel settore dell’ortofrutta: è morta Annabella Donnarumma lutto in politica, è morto all’improvviso Il mondo della politica piange uno dei suoi esponenti. È morto all’improvviso, in seguito ad un Malore, nel pomeriggio del 18 luglio 2022. ... Leggi su tvzap (Di martedì 19 luglio 2022)nel: è morto nel pomeriggio del 18 luglio 2022 “a seguito di un”. La notizia ha colto tutti di sorpresa. Nessuno, infatti, si sarebbe aspettato un annuncio del genere. Il destino è stato molto crudele con lui, ha deciso di spezzargli la vita all’, generando dolore e tristezza tra familiari e amici. (Continua dopo la foto…)nel settore dell’ortofrutta: è morta Annabella Donnarummain, è morto all’Ilpiange uno dei suoi esponenti. È morto all’, in seguito ad un, nel pomeriggio del 18 luglio 2022. ...

Pubblicità

Ariel2575 : RT @ClaudioDeglinn2: Il karma colpisce ancora: Malore improvviso, muore a 46 anni Maurizio Rivioli: sui social derideva i no vax.. Dopo ogn… - bendinelli2011 : RT @11Giuliano: Altro Malore: Fvg,Trieste, improvviso infarto durante un party in piscina: giovane in gravissime condizioni. Un ragazzo ha… - AlbertodaSomma : RT @ClaudioDeglinn2: Il karma colpisce ancora: Malore improvviso, muore a 46 anni Maurizio Rivioli: sui social derideva i no vax.. Dopo ogn… - NSammaritano : RT @GeppoErfolle: Da 2021 la malattia che sta' stroncando piu' vite e' il MALORE IMPROVVISO #maloreimprovviso - Sevi62445519 : RT @m_robella22: Paola??18/07/22 Consigliere comunale crolla e muore mentre gioca a padel con amici :MALORE IMPROVVISO… #ILVACCINOUCCIDEANC… -