Magnum gelato | ritirato dalla vendita | Sono da riconsegnare subito

Leggi su topicnews

(Di martedì 19 luglio 2022) L’ennesimo richiamo per potenziali problemi alla salute. Questa volta però ad essere interessato è un grande marchio, il. L’azienda produttrice hadal commercio un prodotto della sua linea e ovviamente tutti i consumatori simessi in allerta. Ecco quello che sta succedendo nel dettaglio.(fonte web)È uno dei marchi più diffusi di gelati e ora anche questo è invischiato in una brutta faccenda. Viene richiamato dal mercato e i consumatori potranno addirittura riconsegnarlo. La nota di allarme parte direttamente dall’azienda che ha invitato i propri clienti a prestare particolare attenzione ai prodotti acquistati e, nel caso si reperisse quello interessato dal richiamo, consiglia di riportarlo nel punto. Il prodotto, ovviamente, è stato distribuito in ...