Mafia | omicidi | microcriminalità | lotta fra clan e legami con la politica | litorale allo sbando | arriva l’interrogazione parlamentare

(Di martedì 19 luglio 2022) Anzio e Nettuno. Una criminalità ormai incontrollata, con le forze dell’ordine sotto organico che non ce la fanno a stare dietro a bande che si fanno la guerra per spartirsi i territori dopo ogni arresto dei personaggi che contano. Ad ogni “vuoto” che viene lasciato, infatti, sono già pronte le nuove leve, agguerrite, per accaparrarsi le piazze di spaccio e non solo. Usura e pizzo nei locali. Si assoldano ragazzi sempre più giovani per fare da manovalanza, soprattutto per quanto riguarda lo spaccio di droga. Cocaina e crack sono le sostanze che vanno per la maggiore. Il crack in Corso Italia si trova a 5 euro, prezzi popolari, mentre la “coca” varia dai 15 ai 50 a seconda della grammatura e della purezza. Ce n’è per tutti i gusti. E per tutte le tasche. Era vedi ventenni con i portafogli gonfi di soldi, anche se ...