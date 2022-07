Mafia: morto Nino Santapaola, fratello storico boss di Catania (Di martedì 19 luglio 2022) E' morto nel carcere di Opera a Milano, dove era detenuto in regime di 41bis, il boss AntoNino 'Nino' Santapaola, fratello dello storico capoMafia Benedetto. Aveva 68 anni e da tempo era malato. ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022) E'nel carcere di Opera a Milano, dove era detenuto in regime di 41bis, ilAntodellocapoBenedetto. Aveva 68 anni e da tempo era malato. ...

Pubblicità

mauroleli1 : RT @PBerizzi: Borsellino è morto solo, inviso e osteggiato dai colleghi perchè, come Falcone, era bravo e combatteva la mafia in prima line… - franbu67 : RT @PBerizzi: Borsellino è morto solo, inviso e osteggiato dai colleghi perchè, come Falcone, era bravo e combatteva la mafia in prima line… - CaprariAntonio : RT @PBerizzi: Borsellino è morto solo, inviso e osteggiato dai colleghi perchè, come Falcone, era bravo e combatteva la mafia in prima line… - fabbrica79 : RT @PBerizzi: Borsellino è morto solo, inviso e osteggiato dai colleghi perchè, come Falcone, era bravo e combatteva la mafia in prima line… - il__filosofo : RT @PBerizzi: Borsellino è morto solo, inviso e osteggiato dai colleghi perchè, come Falcone, era bravo e combatteva la mafia in prima line… -