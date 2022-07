Mafia: morto nel carcere di Opera Nino Santapaola, fratello dello storico boss catanese (Di martedì 19 luglio 2022) Ergastolano. Il suo legale: "Era detenuto al 41bis a cui era sottoposto nonostante la grave malattia da cui era oggettivamente affetto. E' un caso che deve fare riflettere tutti noi" Leggi su repubblica (Di martedì 19 luglio 2022) Ergastolano. Il suo legale: "Era detenuto al 41bis a cui era sottoposto nonostante la grave malattia da cui era oggettivamente affetto. E' un caso che deve fare riflettere tutti noi"

