“Ma quanto sei b**a” Diletta Leotta, camicetta esplosiva e gonna cortissima: FOTO al limite del proibito (Di martedì 19 luglio 2022) Diletta Leotta ha mandato in visibilio i followers pubblicando un’immagine mostruosa: la conduttrice indossa una camicetta esplosiva e una gonna cortissima. Diletta Leotta è probabilmente la giornalista più famosa d’Italia: lanciata da Sky Sport, la nativa di Catania è rapidamente diventata il volto di punta di Dazn. Sulla piattaforma che trasmette le partite del campionato Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 19 luglio 2022)ha mandato in visibilio i followers pubblicando un’immagine mostruosa: la conduttrice indossa unae unaè probabilmente la giornalista più famosa d’Italia: lanciata da Sky Sport, la nativa di Catania è rapidamente diventata il volto di punta di Dazn. Sulla piattaforma che trasmette le partite del campionato Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? GRAZIE NOVAK DJOKOVIC, con la tua determinazione nel difendere la libertà di scelta per quanto riguarda l’obbligo… - borghi_claudio : @TheForgottenM13 @megliobarbari Oh te ne sei accorto che noi nel governo non eravamo previsti? Quanto al 'contare m… - RealBadrose : @MarcoBernardel2 E pensare che la foto non c'entra una sega niente con quanto scritto ma tu sei troppo renziano per arrivarci ?? - _miarma : Chiunque ti ha detto quanto sei bella sono sicura che lo diceva sul serio e non cambierà mai il suo pensiero — prob… - bealovesrry : @_pluviofila_ amore tu gia sai tutto su quanto sei importante però non mi faceva taggare altre persone?????? -