M5s | Ricciardi | “Voteremo la fiducia? Attendiamo risposte da Draghi ai nostri punti Non siamo pronti a nuove scissioni ma si chiarisca”

Pubblicità

fattoquotidiano : M5s, Ricciardi: “Ogni volta che poniamo un problema politico, Draghi prende e va al Quirinale. Con la Lega non lo f… - zazoomblog : M5s Ricciardi: Voteremo la fiducia? Attendiamo risposte da Draghi ai nostri punti - #Ricciardi: #Voteremo #fiducia… - infoitinterno : Casalino, Taverna e Ricciardi, il trio M5s che spinge Conte verso l'opposizione - La7tv : #inonda Ricciardi (M5S): 'Chi ha dei ruoli nel direttivo dovrà fare chiarezza' - Arturo_Parisi : RT @Tag43_ita: Da «lo sfonnamo de brutto» rivolto a Draghi al «vi sputano addosso» per i 'traditori', tra i contiani torna lo spirito barri… -

Agenzia ANSA

Lo ha dichiarato Riccardo, vicepresidente del, al termine della riunione congiunta dei parlamentari del Movimento alla quale ha partecipato da remoto anche Giuseppe Conte. 19 luglio ...Ma gli sfascia carrozze, cioè il duo Riccardo- Paola Taverna, non promettono nulla di buono. E, Rocco Casalino, lo spin doctor dei gruppi parlamentari, minaccia di tornare in campo, ... M5s, Ricciardi: "Voteremo la fiducia Attendiamo risposte da Draghi ai nostri punti" - Italia 'Se voteremo la fiducia Ci sono i nove punti come ha gia' dichiarato il presidente Conte, attendiamo risposte. Non siamo pronti a nuove scissioni ...'Ma ti rendi conto C'è la guerra e Letta parla di pistole, è anche irrispettoso.'. Dipendesse da Casalino, non ci sarebbe da esitare un secondo: via dal governo, via dal campo largo Rocco Casalino er ...