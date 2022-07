M5s è quasi bloccata l'emorragia dei governisti. Resta il dilemma sul nuovo voto di fiducia (Di martedì 19 luglio 2022) - Il Movimento vive questa vigilia in un silenzio dubbioso. La maggioranza è sulla linea Conte, che chiede a Draghi di inserire le loro priorità nell'agenda do governo, ma i dissidenti sono pronti a ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 19 luglio 2022) - Il Movimento vive questa vigilia in un silenzio dubbioso. La maggioranza è sulla linea Conte, che chiede a Draghi di inserire le loro priorità nell'agenda do governo, ma i dissidenti sono pronti a ...

morrissey700 : @MicheleBonates3 Quasi mi esce la lacrima per il rettiliano... porello non è che forse sta scappando per aver creat… - PlumajeEl : #Salvini: 'indisponibili a proseguire col #M5S' No cocco, siamo noi indisponibili ad avere a che fare con te. Dai… - ZIOGASP : @ale_dibattista Va bene Dibba. Hai avuto ragione, lo sanno tutti e tutti siamo d’accordo. Ora è tempo di dare una m… - disinformate_it : RT @sole24ore: ?? La deputata del Movimento 5 Stelle Maria Soave Alemanno definisce la sua posizione: - lauradels : RT @janavel7: 'Volano gli stracci, tra un tuffo e una pennichella. L'assemblea online del M5S va avanti da quasi 40 ore. Convocata, sconvoc… -